Українці сплатили 14,4 мільйона гривень добровільних внесків на пенсійне страхування

З моменту запуску на порталі Пенсійного фонду сервісу добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 14,4 млн грн добровільних внесків. Про це повідомляє пресслужба ПФУ у фейсбуці.

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Станом на 22 грудня 2023 року у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 7 166 добровільних платежів на загальну суму 14,4 млн грн.