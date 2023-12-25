З моменту запуску на порталі Пенсійного фонду сервісу добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 14,4 млн грн добровільних внесків. Про це повідомляє пресслужба ПФУ у фейсбуці.
25 грудня 2023, 8:59
Українці сплатили 14,4 мільйона гривень добровільних внесків на пенсійне страхування
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Станом на 22 грудня 2023 року у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 7 166 добровільних платежів на загальну суму 14,4 млн грн.
Переважна більшість добровільних внесків, а саме 84%, були зроблені для набуття власного страхового стажу.
Ще 16% платників здійснили переказ коштів на користь інших осіб.
Джерело: Мінфін
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