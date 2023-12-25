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25 грудня 2023, 8:38

Чехія схвалила фінансові виплати для українців, які повертаються додому

Чеський президент Петр Павел підписав зміни до закону lex Ukraine, який регулює статус українців, що виїхали до Чехії з початку повномасштабного вторгнення росії. Відповідна інформація була опублікована на сайті президента Чехії в п’ятницю, 22 грудня, повідомляє «Європейська правда».

Чеський президент Петр Павел підписав зміни до закону lex Ukraine, який регулює статус українців, що виїхали до Чехії з початку повномасштабного вторгнення росії.
Фото: suspilne.media

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Що відомо

Ключове положення поправки передбачає продовження тимчасового захисту для громадян України в Чехії до березня 2025 року відповідно до рішення Ради Євросоюзу.

Водночас закон передбачає також надання фінансової підтримки біженцям зі статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну. Розмір цієї підтримки ще має встановити уряд Чехії.

Читайте: Чехія хоче змінити умови тимчасового захисту українців

Біженці зможуть звернутися по таку допомогу лише раз і не пізніше ніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії завдяки тимчасовому захисту, тобто до кінця 2024 року.

Якщо пізніше ці люди захочуть отримати довгострокову візу в Чехії, вони повинні будуть спочатку повернути половину суми, яку їм надав чеський уряд для повернення додому.

Нагадаємо

Станом на жовтень у Чехії перебувало 359 тисяч біженців із України, з яких близько 115 тисяч легально влаштувались на роботу.

Джерело: Мінфін
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