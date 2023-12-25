Вітаємо з Різдвом Христовим!

Редакційний колектив «Мінфіну» вітає вас з Різдвом Христовим!

Шановні читачі!

У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я та всіх благ!

Нехай справдяться усі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!

Бережіть себе! Все буде Україна!