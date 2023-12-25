Редакційний колектив «Мінфіну» вітає вас з Різдвом Христовим!
25 грудня 2023, 8:00
Вітаємо з Різдвом Христовим!
Шановні читачі!
У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я та всіх благ!
Нехай справдяться усі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!
Бережіть себе! Все буде Україна!
Джерело: Мінфін
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