Протягом минулої доби, 23 грудня, українські військові ліквідували ще приблизно 800 російських окупантів. Про це свідчать дані генштабу.
24 грудня 2023, 9:02
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 800 загарбників
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Загальні бойові втрати противника
- особового складу — близько 353190 (+800) осіб
- танків — 5858 (+4) од
- бойових броньованих машин — 10888 (+17) од
- артилерійських систем — 8314 (+28) од
- РСЗВ — 932 (+0) од
- засоби ППО — 611 (+0) од
- літаків — 327 (+0) од
- гелікоптерів — 324 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6404 (+20)
- крилаті ракети — 1614 (+1)
- кораблі /катери — 22 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11022 (+27) од
- спеціальна техніка — 1229 (+6)
Джерело: Мінфін
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