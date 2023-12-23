Кабмін продовжив заборону на торгівлю з росією

Кабінет міністрів на засіданні 22 грудня продовжив обмеження в торгівлі з росією до 31 грудня 2024 року. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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«Продовжено дію постанови Кабміну від 30 грудня 2015 року № 1147 „Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з російської федерації“ до 31 грудня 2024 року (включно)», — написав він.

Нагадаємо, що у грудні торік Україна продовжила на рік заборону на торгівлю низкою товарів з російською федерацією.

15 травня Кабінет міністрів поповнив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну. У 2019 році дію постанови також продовжили до кінця 2021 року.

Йдеться про заборону ввезення в Україну з росії груп промислових товарів, мінеральних добрив, сільськогосподарської продукції, транспортних засобів.