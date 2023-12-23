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23 грудня 2023, 14:00

Президент підписав закон про нові правила ввезення гуманітарної допомоги

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 9111 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги». Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 9111 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги».

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Зазначається, що 21 грудня законопроєкт було повернуто з підписом президента, наразі триває розсилання акта.

Відповідний закон Рада ухвалила на початку листопада.

Зокрема, документ впроваджує електронну систему обліку гуманітарної допомоги, а також розширює перелік отримувачів допомоги.

Також закон регулює питання правового статусу транспортних засобів, які визнаються гуманітарною допомогою. При цьому транспортні засоби, які надходять до України під час війни, звільняються від оподаткування.

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Джерело: Мінфін
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