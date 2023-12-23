Фінляндія думає про відбудову України й представила свій план

Фінляндія розробила національний план щодо відновлення України й опублікувала його першу частину, покликану покращити умови діяльності фінських компаній у цьому процесі. Про це сповістило Міністерство закордонних справ Фінляндії, пише «Європейська правда».

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План відбудови України, розроблений фінським урядом, стосується можливостей фінських компаній долучатись до цього процесу, їхніх операційних передумовах і типах інвестицій і підтримки, які вони можуть отримати за участь у відбудові України.

Перша частина плану містить низку фінансових рішень, які сприятимуть дослідженню ринку, торгівлі та інвестиціям в Україні. Йдеться зокрема про фінансування експорту в Україну шляхом компенсації кредитних збитків національним експортно-кредитним агентством Finnvera.

Крім того, на 25 млн євро збільшать капітал національного фонду співробітництва з розвитку Finnfund, що дозволить інвестувати в приватний сектор України.

План також пропонує створення нового змішаного кредитного інструменту — Інвестиційного механізму в Україні, який забезпечить реалізацію проєктів на суму 50 млн євро у 2025−2026 роках.