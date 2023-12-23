Втрати рф в Україні за добу: тисяча окупантів, 17 танків, 3 літаки

За минулу добу 22 грудня втрати російської федерації у війні проти України становили понад тисяча солдатів, 17 танків, 3 літаки. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.23 орієнтовно склали:

особового складу — близько 352390 (+1040) осіб

танків — 5854 (+17)

бойових броньованих машин — 10871 (+28) од

артилерійських систем — 8286 (+36) од

РСЗВ — 932 (+0) од

засоби ППО — 611 (+0) од

літаків — 327 (+3) од

гелікоптерів — 324 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6384 (+19)

крилаті ракети — 1613 (+0)

кораблі /катери — 22 (+0) од

підводні човни — 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн — 10995 (+51) од

спеціальна техніка — 1223 (+6)

Нагадаємо, що вчора Збройні сили України збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Офіційно російська сторона таких серйозних втрат не підтверджувала, але військові пабліки та профільні телеграм-канали пишуть, що збиття справді сталося і вижити вдалося не всім. За інформацією одного з них, це було неподалік від Кринок на лівобережжі Херсонщини, де в українців є плацдарм, пише BBC.

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