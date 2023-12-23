За минулу добу 22 грудня втрати російської федерації у війні проти України становили понад тисяча солдатів, 17 танків, 3 літаки. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 грудня 2023, 9:04
Втрати рф в Україні за добу: тисяча окупантів, 17 танків, 3 літаки
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Загальні бойові втрати противника
- особового складу — близько 352390 (+1040) осіб
- танків — 5854 (+17)
- бойових броньованих машин — 10871 (+28) од
- артилерійських систем — 8286 (+36) од
- РСЗВ — 932 (+0) од
- засоби ППО — 611 (+0) од
- літаків — 327 (+3) од
- гелікоптерів — 324 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6384 (+19)
- крилаті ракети — 1613 (+0)
- кораблі /катери — 22 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10995 (+51) од
- спеціальна техніка — 1223 (+6)
Нагадаємо, що вчора Збройні сили України збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Офіційно російська сторона таких серйозних втрат не підтверджувала, але військові пабліки та профільні телеграм-канали пишуть, що збиття справді сталося і вижити вдалося не всім. За інформацією одного з них, це було неподалік від Кринок на лівобережжі Херсонщини, де в українців є плацдарм, пише BBC.
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Джерело: Мінфін
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