США посилюють санкції проти росії. Нові обмеження спрямовані на іноземні банки, які допомагають москві купувати військові товари. Президент Джо Байден підписав відповідний указ. Про це йдеться на сайті Білого дому.
22 грудня 2023, 19:30
США будуть карати іноземні банки за допомогу росії: новий указ Байдена
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Указ передбачає, що міністр фінансів США може накладати санкції на такі банки, якщо вони:
- допомогли з платежем особі, пов’язаній із технологічним чи оборонним сектором рф
- надали будь-яку послугу, пов'язану з військово-промисловою базою росії зокрема продаж, постачання або передання військових товарів
Санкції можуть передбачати заборону на здійснення операцій в США, надання кредитів чи інвестицій та використання дочірніх компаній у Сполучених Штатах.
Санкції можуть накладатися без попередження.
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Джерело: Мінфін
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