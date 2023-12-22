До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу. Євро впало на 3 копійки у купівлі та 1 у продажу.
22 грудня 2023, 17:31
Курс валют на вечір 22 грудня: євро та долар на міжбанку та в обмінниках падають
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Відкриття 22 грудня
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Закриття 22 грудня
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Зміни
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37,61/37,62
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37,46/37,49
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15/13
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41,39/41,39
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41,36/41,38
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3/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,65−38,15 грн. Євро купують за 41,20 грн., а продають за 41,90 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,90−38,10, євро — 41,60−41,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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