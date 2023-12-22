Курс валют на вечір 22 грудня: євро та долар на міжбанку та в обмінниках падають

До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу. Євро впало на 3 копійки у купівлі та 1 у продажу.

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Валюта Відкриття 22 грудня Закриття 22 грудня Зміни долар 37,61/37,62 37,46/37,49 15/13 євро 41,39/41,39 41,36/41,38 3/1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,65−38,15 грн. Євро купують за 41,20 грн., а продають за 41,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,90−38,10, євро — 41,60−41,85 грн.

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