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22 грудня 2023, 17:05

Dragon Capital Томаша Фіали спростувала інформацію про бізнес в росії та Криму

Українська інвестиційна компанія Dragon Capital та її засновник Томаш Фіала спростували опубліковану в ЗМІ інформацію про нібито ведення бізнесу в тимчасово окупованому Криму та росії. Про це йдеться в заяві компанії 22 грудня.

Українська інвестиційна компанія Dragon Capital та її засновник Томаш Фіала спростували опубліковану в ЗМІ інформацію про нібито ведення бізнесу в тимчасово окупованому Криму та росії.

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Пресслужба компанії зазначила, що інформація, яка була поширена деякими ЗМІ неправдива.

«Dragon Capital офіційно повідомляє, що жодна з компаній групи і Томаш Фіала особисто не мають бізнесу прямо або побічно в тимчасово окупованому Криму або в російській федерації», — наголошується в заяві.

Напередодні у деяких медіа вийшли заголовки, що чеський підприємець і гендиректор української інвесткомпанії «Dragon Capital» Томаш Фіала через компанію Arricano Real Estate РLC нібито зберіг бізнес у Криму.

Водночас згідно з інформацією на сайті Arricano, компанія володіє і управляє чотирма ТРЦ в Україні орендною площею понад 180 тис. кв. м: ТРЦ «РайОН» і ТРК «Проспект» (обидва — Київ), ТРК City Mall (Запоріжжя) і ТРК «Солнечная Галерея» (Кривий Ріг). Крім того їй належить 49,9% акцій ТРК Sky Mall, а також земельні ділянки для майбутнього будівництва.

Джерело: Мінфін
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