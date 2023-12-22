Нацбанк назвав галузі економіки, де найгірше платять за кредитами

Частка непрацюючих корпоративних кредитів в українській банківській системі стабілізувалася на позначці 45%, що майже в півтора разу вище за показник лютого 2022 року. Про це йдеться у звіті Нацбанку «Про фінансову стабільність» за грудень.

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У ньому уточнюється, що з початку повномасштабного вторгнення дефолт було визнано близько 25% кредитів бізнесу за сумою і 19% боржників за кількістю від існуючих на початку вторгнення.

«Більшість кредитів стали непрацюючими ще 2022 року. Водночас за десять місяців 2023 року дефолт зазнали лише близько 5% боржників, що можна порівняти з періодами макроекономічної стабільності. Серед чистих кредитів, що працюють, частка реструктуризованих залишається значною — 19%. З них 2% або 7 млрд грн — це великі кредити держбанків, які врегульовані згідно із законом «Про фінансову реструктуризацію», — уточнюється у звіті НБУ.

У ньому наводиться таблиця з показниками NPL (проблемних кредитів) по корпоративним позичальникам у різних галузях економіки. З неї зрозуміло, що найгірша ситуація з погашеннями в нерухомості та важкій промисловості: