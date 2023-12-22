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22 грудня 2023, 15:26

За часи великої війни частка закредитованих українців зросла у 2,5 раза

За час великої війни частка прокредитованого населення України зросла у 2,5 раза — з 10% до 25%, про це у своєму звіті «Про фінансову стабільність» за грудень повідомив Національний банк із посиланням на зовнішнє дослідження. Назвавши цей рівень прийнятним.

За час великої війни частка прокредитованого населення України зросла у 2,5 раза — з 10% до 25%, про це у своєму звіті «Про фінансову стабільність» за грудень повідомив Національний банк із посиланням на зовнішнє дослідження.
Фото: НБУ

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«За результатами досліджень Info Sapiens, кредити мають близько чверті населення порівняно з часткою близько 10% у грудні 2021 року. Дещо менша частка боржників у групі з низькими доходами. Співвідношення боргу від фінансових установ до річного доходу домогосподарств є прийнятним. Боргове навантаження окремих позичальників надмірне, але насамперед через одержання позик від неофіційних кредиторів: родичів та знайомих», — йдеться у документі.

При цьому у звіті йдеться про те, що кредитори повинні критично оцінювати боргове навантаження на позичальників. Сукупний борг — один із ключових факторів при оцінці ризику. У зв'язку з цим Нацбанк заявив про посилення з наступного року вимог щодо цього.

«З 2024 року НБУ поширює вимоги щодо надання інформації до кредитного реєстру та на небанківські фінансові установи. Поріг надання інформації до кредитного реєстру повільно знижуватиметься з поточного рівня 100 мінімальних зарплат. З середини 2024 року інформація надаватиметься, якщо сукупна заборгованість перевищуватиме 10 мінімальних зарплат. Тож боргове навантаження клієнтів можна буде точніше оцінити», — наголосив регулятор.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Lolik1837
Lolik1837
22 грудня 2023, 17:19
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Непонятно как считали . Те , кто покупает товары по системе «оплата частями» тоже вошли в число закредитованных?

Или вот есть люди , которые оплачивают свои покупки с кредитной карты , при этом пользуются картой только в «грейс период» и гасят долги по карте в этот льготный период . Их тоже посчитали как закредитованными?
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