За часи великої війни частка закредитованих українців зросла у 2,5 раза

За час великої війни частка прокредитованого населення України зросла у 2,5 раза — з 10% до 25%, про це у своєму звіті «Про фінансову стабільність» за грудень повідомив Національний банк із посиланням на зовнішнє дослідження. Назвавши цей рівень прийнятним.

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«За результатами досліджень Info Sapiens, кредити мають близько чверті населення порівняно з часткою близько 10% у грудні 2021 року. Дещо менша частка боржників у групі з низькими доходами. Співвідношення боргу від фінансових установ до річного доходу домогосподарств є прийнятним. Боргове навантаження окремих позичальників надмірне, але насамперед через одержання позик від неофіційних кредиторів: родичів та знайомих», — йдеться у документі.

При цьому у звіті йдеться про те, що кредитори повинні критично оцінювати боргове навантаження на позичальників. Сукупний борг — один із ключових факторів при оцінці ризику. У зв'язку з цим Нацбанк заявив про посилення з наступного року вимог щодо цього.

«З 2024 року НБУ поширює вимоги щодо надання інформації до кредитного реєстру та на небанківські фінансові установи. Поріг надання інформації до кредитного реєстру повільно знижуватиметься з поточного рівня 100 мінімальних зарплат. З середини 2024 року інформація надаватиметься, якщо сукупна заборгованість перевищуватиме 10 мінімальних зарплат. Тож боргове навантаження клієнтів можна буде точніше оцінити», — наголосив регулятор.