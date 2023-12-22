Державний Ощадбанк продовжив термін дії своїх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 березня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба банку.
22 грудня 2023, 16:18
Ощадбанк продовжив термін дії своїх карток до кінця березня
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«У зв’язку з воєнним станом для зручності клієнтів Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 березня 2024 року. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року», — йдеться у повідомленні.
Водночас у банку наголосили: якщо нову картку вже перевипущено, клієнтам необхідно звернутися до відділення Ощадбанку для її отримання.
У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.
Джерело: Мінфін
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