Ощадбанк продовжив термін дії своїх карток до кінця березня

Державний Ощадбанк продовжив термін дії своїх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 березня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба банку.

► Читайтесторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«У зв’язку з воєнним станом для зручності клієнтів Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 березня 2024 року. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Водночас у банку наголосили: якщо нову картку вже перевипущено, клієнтам необхідно звернутися до відділення Ощадбанку для її отримання.

У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.