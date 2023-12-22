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22 грудня 2023, 12:14

Ліцензія X на криптовалютні платежі, у Ethereum озвучили дату хардфорку Dencun: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Уряд Аргентини видав указ про укладення контрактів у криптовалютах

20 грудня 2023 року уряд Аргентини видав указ «Основи реконструкції аргентинської економіки». До нього включено положення, що дозволяють вносити оплату в активах, не визнаних законним платіжним засобом в Аргентині.

Як повідомила міністер закордонних справ Аргентини Діана Мондіно, постанова надає свободу вибору типу платіжного засобу. В основному йдеться про іноземні валюти, але без явного заперечення цифрових активів.

Згідно з документом, сторони мають право визначати суми та вид валюти, що використовується для внесення застави або застави, а також спосіб її відшкодування під час укладення договору оренди.

«Ми ратифікуємо і підтверджуємо, що в Аргентині контракти можуть розраховуватися в біткоїнах. Також учасники можуть деномінувати оплату в літрах молока і кілограмах м’яса», — заявила Мондіно.

Маск розповів про ліцензію X на криптовалютні платежі

Соцмережа X (раніше Twitter), що належить Ілону Маску, запустить платіжний сервіс у середині 2024 року, зараз компанія очікує на отримання ліцензій на надання фінансових послуг на фіатному і криптовалютному ринках. Про це Маск розповів на подкасті у глави ARK Invest Кеті Вуд.

За словами Маска, інтеграція платежів відкладалася через бюрократичні процеси. Він визнав, що X «трохи запізнився» з подачею всіх необхідних документів на ліцензію. Однак йому невідомо про будь-які потенційні «проблеми», через які заявку можуть відхилити.

Криптоспільнота неодноразово висловлювала побажання про інтеграцію Dogecoin і біткоїна в платіжну систему X. Утім Маск раніше вже зазначав, що спочатку опція платежів буде націлена виключно на фіатні валюти, хоча й передбачить можливість інтеграції цифрових активів у віддаленій перспективі.

Розробники Ethereum озвучили дату хардфорку Dencun

Розробники мережі Ethereum на щотижневій нараді заявили, що 17 січня 2024 року в тестовій мережі Goerli відбудеться оновлення Dencun, що включає EIP-4844.

Вони зазначили, що це дасть змогу реалізувати технологію «прото-данкшардінг», що покликана знизити вартість газу в L2-мережах та масштабувати блокчейн шляхом збільшення простору для зберігання блоків даних.

«Очевидно, що якщо ми виявимо серйозну проблему, то ми завжди зможемо скасувати оновлення. В ідеалі це означає, що ми опублікуємо повідомлення в блозі про форк десь 8 січня, щоб у людей був як мінімум тиждень на оновлення», — заявив розробник з Ethereum Foundation Тім Бейко.

У Сальвадорі ухвалили закон про надання громадянства за інвестиції в біткоїни

Конгрес Сальвадору схвалив закон про міграцію, що надає прискорене отримання громадянства особам, які роблять «пожертви» в біткоїнах. Про це повідомляє Reuters.

Під час голосування однопалатний законодавчий орган ухвалив реформу за підтримки партії «Нові ідеї» президента Сальвадора Наїба Букеле.

Реформа посилається на «життєвий інтерес президентських проєктів розвитку» і наголошує на необхідності надання громадянства для осіб, зацікавлених у підтримці економічного, соціального і культурного розвитку Сальвадора.

Згідно з документом, інвестори, які претендують на отримання громадянства, зможуть скористатися спрощеною процедурою. Їм не доведеться виконувати вимоги, відповідно до яких претендент має прожити в країні щонайменше п’ять років.

Нагадаємо, на початку грудня Сальвадор запустив програму, яка передбачає надання громадянства і візи тим, хто інвестуватиме в країну $1 млн у біткоїнах або USDT. Взяти участь в ініціативі можуть 1000 осіб на рік.

Джерело: Мінфін
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