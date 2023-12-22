У третьому кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні зріс на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 17 937 грн. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
22 грудня 2023, 10:01
В Україні розмір середньомісячної зарплати у третьому кварталі зріс на 22,7% — Держстат
► Читайте«Мінфін» вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Де найбільше зросла зарплата
Найбільший рівень середньої заробітної плати зафіксований:
- у сфері інформації та телекомунікацій — 37 542 грн (+20,3% до показника третього кварталу 2022 року),
- у фінансовому та страховому секторі — 34 189 грн (+29,8%),
- на авіаційному транспорті — 33 205 грн (+21,9%).
Де найменше зросла зарплата
Найменший рівень середньої заробітної плати зафіксований:
- у сфері бібліотечної, архівної та музейної справи — 11 373 грн (+9,9%),
- у сфері творчості, мистецтва та розваг — 11 503 грн (+7,4%),
- в освіті — 12 180 грн (+8,2%).
Нагадаємо
У другому кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні становив 17 176 грн, що на 25,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі