В Україні розмір середньомісячної зарплати у третьому кварталі зріс на 22,7% — Держстат

У третьому кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні зріс на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 17 937 грн. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Де найбільше зросла зарплата

Найбільший рівень середньої заробітної плати зафіксований:

у сфері інформації та телекомунікацій — 37 542 грн (+20,3% до показника третього кварталу 2022 року),

у фінансовому та страховому секторі — 34 189 грн (+29,8%),

на авіаційному транспорті — 33 205 грн (+21,9%).

Де найменше зросла зарплата

Найменший рівень середньої заробітної плати зафіксований:

у сфері бібліотечної, архівної та музейної справи — 11 373 грн (+9,9%),

у сфері творчості, мистецтва та розваг — 11 503 грн (+7,4%),

в освіті — 12 180 грн (+8,2%).

Нагадаємо

У другому кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні становив 17 176 грн, що на 25,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.