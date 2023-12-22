Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 080 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 351 350 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 грудня 2023, 8:29
Втрати ворога за 21 грудня: 1 080 російських окупантів, 9 танків та 23 БПЛА
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- особового складу — близько 351350 (+1080) осіб,
- танків — 5837 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 10843 (+18) од,
- артилерійських систем — 8250 (+24) од,
- РСЗВ — 932 (+0) од,
- засоби ППО — 611 (+0) од,
- літаків — 324 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6365 (+23),
- крилаті ракети — 1613 (+0),
- кораблі/катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10944 (+25) од,
- спеціальна техніка — 1217 (+9).
Джерело: Мінфін
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