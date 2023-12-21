Курс валют на вечір 21 грудня: на міжбанку євро продовжує дорожчати

До закриття міжбанку курс долара у покупці не змінився, а у продажу знизився на 1 копійку. Євро подорожчало на 17 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 21 грудня Закриття 21 грудня Зміни долар 37,61/37,63 37,61/37,62 0/1 євро 41,17/41,18 41,34/41,36 17/18

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,57−38,10 грн. Євро купують за 40,97 грн, а продають за 41,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,25, євро — 41,60−41,75 грн.

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