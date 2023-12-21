До закриття міжбанку курс долара у покупці не змінився, а у продажу знизився на 1 копійку. Євро подорожчало на 17 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.
21 грудня 2023, 17:33
Курс валют на вечір 21 грудня: на міжбанку євро продовжує дорожчати
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Відкриття 21 грудня
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Закриття 21 грудня
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Зміни
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37,61/37,63
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37,61/37,62
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0/1
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41,17/41,18
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41,34/41,36
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17/18
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,57−38,10 грн. Євро купують за 40,97 грн, а продають за 41,70 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,25, євро — 41,60−41,75 грн.
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Джерело: Мінфін
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