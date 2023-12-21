Мала приватизація принесла до бюджетів понад 3,3 млрд гривень

Державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень у 2023 році. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси Підсумкові онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна (ФДМУ) із продажу об'єктів, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад.

Зазначено, що під час аукціонів ціни на виставлені лоти в середньому зростали майже втричі, відображаючи високий інтерес та конкуренцію в цьому процесі.

«Загалом за 2023 рік бізнес та громадяни приватизували майже 914 обʼєктів по всій країні. 350 з них — державне майно, яке через онлайн-аукціони Прозорро.Продажі реалізував ФДМУ та його регіональні відділення, та ще 560 — активи, які продали громади. А доходи від приватизації цих активів надійшли до державного та місцевих бюджетів», — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Найдорожчі лоти

Найдорожчими лотами 2023-го року є готель «Ермітаж» у Києві, який був проданий за 311 млн гривень, ЄМК «Волиньторф» — понад 212 млн гривень та ЄМК ДП «Укроборонресурси» — понад 210 млн гривень.