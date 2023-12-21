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21 грудня 2023, 15:13

росія виділила $12 мільярдів, щоб утримати авіаційний сектор у повітрі — Reuters

росія виділила понад $12 млрд державних субсидій і кредитів, щоб утримати на плаву свій авіасектор після того, як західні санкції через вторгнення в Україну припинили постачання ключових запчастин та послуг з технічного обслуговування. Про це повідомляє Reuters.

росія виділила понад $12 млрд державних субсидій і кредитів, щоб утримати на плаву свій авіасектор після того, як західні санкції через вторгнення в Україну припинили постачання ключових запчастин та послуг з технічного обслуговування.
Фото: pixabay.com

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Залежна від літаків іноземного виробництва, росія стоїть перед непростим завданням розвивати свою авіаційну промисловість лише за рахунок деталей вітчизняного виробництва, одночасно купуючи літаки в іноземних лізингодавців, щоб уникнути захоплення більшої частини свого флоту.

Західні авіабудівники Airbus і Boeing припинили постачання послуг і запчастин у березні 2022 року і припинили регулярне технічне обслуговування флагманського перевізника «Аерофлот» та інших російських авіакомпаній.

Відтоді росія витратила 1,09 трильйона рублів ($12,07 млрд) на підтримку галузі цивільної авіації, включаючи виробництво літаків і фінансову допомогу авіакомпаніям, свідчать підрахунки Reuters на основі даних Міністерства фінансів і Рахункової палати рф.

Витрати майже вдвічі перевищують 547 мільярдів рублів виплат, здійснених у 2020−21 роках, коли пандемія COVID-19 спричинила різке скорочення авіаперевезень, і підкреслюють масштаб зусиль Кремля.

«Наш авіапарк дуже перевантажений літаками іноземного виробництва. Ми плануємо до 2030 року виробляти більше ніж 1000 літаків, наших власних літаків», — заявив президент рф володимир путін.

За даними швейцарського постачальника авіарозвідки ch-aviation, російські авіакомпанії наразі експлуатують 991 літак, в тому числі 405 — російського виробництва.

Але лише 133 з них — це «суперджети», вироблені державним виробником «Об'єднана авіабудівна корпорація». Інші літаки російського виробництва — «Туполєв», «Яковлєв» та «Ільюшин» — рідко використовуються для комерційних польотів.

Підтримка авіабудування, ключової галузі промисловості, буде продовжуватися протягом наступних років, заявило міністерство промисловості і торгівлі рф у відповідь на запит Reuters.

Джерело: Мінфін
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