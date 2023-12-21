Рада ухвалила закон про легалізацію медичного канабісу

Парламент ухвалив законопроєкт № 7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

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«За» проголосували 248 народних депутатів.

«Дякуємо від імені лікарської спільноти за прийняте рішення, адже медичний канабіс — це ліки для мільйонів людей: онкопацієнтів, людей з розсіяним склерозом, пацієнтів, що отримують паліативну допомогу тощо», — заявили у МОЗ.

Зазначається, що після першого читання закон був суттєво доопрацьований — до нього було подано майже 900 правок, з яких враховано більш як сто.

Міністерство охорони здоров’я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу. Відпуск лікарських засобів на основі медичних конопель буде можливий виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань та за електронним рецептом.

Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом.

В МОЗ нагадали, що ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах.