Європейський інститут інновацій та технологій відкриває хаб у Києві

Найбільша інноваційна екосистема Європи — Європейський інститут інновацій та технологій (EIT) — відкриває хаб у Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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«Відкриття хабу допоможе інноваційним рішенням виходити на ринок, розв’язувати виклики та проблеми. Зокрема, у сфері цифрової трансформації, охорони здоров’я, енергетичної безпеки, урбаністики тощо», — йдеться в повідомленні.

Проєкти, що долучилися до хабу:

отримають доступ до фінансових та нефінансових можливостей EIT;

зможуть розвивати партнерство з європейськими бізнесами та стейкхолдерами екосистеми інновацій;

зможуть пройти навчання, отримати менторство та взяти участь в інкубаційних й акселераційних програмах.

У Мінцифри наголосили, що Україна вже отримує підтримку від ЕІТ. Зокрема інститут запустив понад 50 програм розвитку освіти й підприємництва для українців та направив більш ніж 4 млн євро підтримки.