Найбільша інноваційна екосистема Європи — Європейський інститут інновацій та технологій (EIT) — відкриває хаб у Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
21 грудня 2023, 14:34
Європейський інститут інновацій та технологій відкриває хаб у Києві
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«Відкриття хабу допоможе інноваційним рішенням виходити на ринок, розв’язувати виклики та проблеми. Зокрема, у сфері цифрової трансформації, охорони здоров’я, енергетичної безпеки, урбаністики тощо», — йдеться в повідомленні.
Проєкти, що долучилися до хабу:
- отримають доступ до фінансових та нефінансових можливостей EIT;
- зможуть розвивати партнерство з європейськими бізнесами та стейкхолдерами екосистеми інновацій;
- зможуть пройти навчання, отримати менторство та взяти участь в інкубаційних й акселераційних програмах.
У Мінцифри наголосили, що Україна вже отримує підтримку від ЕІТ. Зокрема інститут запустив понад 50 програм розвитку освіти й підприємництва для українців та направив більш ніж 4 млн євро підтримки.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі