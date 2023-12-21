Finance.ua запустив розіграш з великою кількістю подарунків

Finance.ua — український сервіс онлайн-страхування, запустив розіграш з великою кількістю подарунків. Оформлюйте страхування на Finance.ua та вигравайте один з призів:

3 сертифікати на шини від Infoshina номіналом 10000 грн;

5 пускозарядних пристроїв Baseus по 12000 mAh;

9 парфумів від Sisters Aroma;

10 сертифікатів на Каско номіналом 1000 грн;

3 карток Assistance в дорозі, які діють по Україні та Європі;

10 сертифікатів на медичне страхування номіналом 1000 грн.

Як стати учасником розіграшу

Обрати та придбати 1 зі страховок: КАСКО, Медичне страхування, Зелена Картка, Туристичне страхування, Автоцивілка, Зелена Картка на сайті Finance.ua в період з 19.12.2023−19.02.2024.

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Переможці будуть відомі визначені за допомогою сервісу Random.org протягом 5 робочих днів з моменту закінчення акції.



Більше деталей про розіграш ви можете отриматиза посиланням.