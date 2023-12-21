У Німеччині автовиробники надаватимуть покупцям електромобілів власні субсидії

Volkswagen, Stellantis, Audi, Mercedes-Benz і Kia заявили, що фінансуватимуть субсидії для німецьких покупців електромобілів після того, як цього тижня уряд ФРН раптово відмовився від державної програми підтримки. Про це повідомляє Укравтопром.

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Програма пропонувала компенсацію до 6 750 євро покупцям електромобілів.

Volkswagen заявив, що фінансуватиме повну субсидію в розмірі 6 750 євро для приватних клієнтів у Німеччині, які замовили автомобіль із серії ID до 15 грудня. Ті, хто зареєструється у період з 1 січня по 31 березня, отримають 4 500 євро.

Audi фінансуватиме повну субсидію на автомобілі, замовлені до 16 грудня.

Mercedes запевняє, що зробить те саме для замовлень, зареєстрованих між 18 і 31 грудня, і буде надавати власну субсидію з січня.

У Stellantis повідомили, що фінансуватиме повну субсидію до 31 грудня, а потім зменшену субсидію для транспортних засобів, зареєстрованих до кінця лютого.

Kia фінансуватиме субсидію до 31 березня для приватних клієнтів, які купують Niro EV, EV6, EV6 GT або e-Soul.

Експерти стверджують, що припинення державних стимулів для електромобілів вдарить по німецьких автовиробниках та очікують зниження продажів електромобілів у Німеччині до 200 тис. у 2024 році.