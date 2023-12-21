Warner Bros. та Paramount ведуть перемовини про злиття

Глава американського медіахолдингу Warner Bros. Discovery Девід Заслав та гендиректор Paramount Global Боб Баркіш ведуть перемовини про можливе злиття двох компаній. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

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Що відомо

​За словами трьох джерел, знайомих із ситуацією, Заслав та Бакіш обговорювали можливу угоду в офісі Paramount цього тижня. Переговори знаходяться на ранній стадії і угода може не відбутися.

Один з інформаторів повідомив, що розмова з боку Заслава була скоріше вираженням інтересу, ніж пропозицією. Мільярдерка Шарі Редстоун, яка контролює Paramount, також провела попередні переговори зі продюсерською компанією Skydance, якою керує Девід Еллісон.

Обговорення з Warner Bros, про які вперше повідомив Axios, відбуваються на тлі того, як американські медіагрупи намагаються покращити свою прибутковість після ведення дорогої «стрімінгової війни» проти Netflix.

Великі розважальні групи, у тому числі Warner, Paramount і Disney, поставили собі завдання скоротити витрати, намагаючись скоротити збитки, що обчислюються мільярдами доларів від своїх сервісів потокового відео.