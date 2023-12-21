Акції Coinbase зросли на 348%, Solana увійшла в топ-5 криптовалют за капіталізацією: що нового на ринку

SEC схвалить спотові біткоїн-ETF до 10 січня — ЗМІ

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), ймовірно, схвалить одразу кілька заявок на реєстрацію спотових біткоїн-ETF до 10 січня 2024 року. Про це повідомляє Fox Business з посиланням на свої джерела.

Зазначений термін — це наступний проміжний дедлайн за кейсом Ark Invest/21Shares. Нагадаємо, компанії подали спільну заявку ще 2022 року і претендують на першість серед інших емітентів ETF.

Джерела видання вказали на те, що переговори контрагентів з SEC близькі до завершення. Головним каменем спотикання в цьому процесі стала модель випуску/погашення акцій.

Регулятор наполягає на тому, щоб ці операції здійснювалися у фіаті, за посередництва брокерів. Такий підхід у перспективі надійніший, але обкладає емітента додатковими складнощами та податковим тягарем.

Ledger поверне кошти постраждалим від експлойта Connect Kit

Компанія Ledger пообіцяла відшкодувати втрати користувачів, які постраждали внаслідок компрометації бібліотеки Connect Kit.

Згідно із заявою, фірмі відомо про приблизно $600 000 у криптовалютах, вкрадених унаслідок фішингової атаки. Вона має намір повернути користувачам усі активи до кінця лютого 2024 року.

«Ми зобов’язуємося будь-яким можливим способом забезпечити повернення коштів до кінця лютого 2024 року. Ми вже зв’язалися з багатьма жертвами експлойту й активно опрацьовуємо з ними конкретні деталі», — ідеться в повідомленні Ledger.

Крім того, компанія планує припинити використання «сліпого підпису» на пристроях Ledger до червня 2024 року, щоб користувачі могли перевіряти всі транзакції на пристроях Ledger перед підписанням.

«Фронтальні атаки відбувалися вже багато разів, і вони продовжуватимуть турбувати нашу екосистему. Єдиний надійний захід протидії — завжди перевіряти, на що ви погоджуєтеся на своєму пристрої. Це призведе до створення стандарту clear signing для захисту користувачів», — заявили розробники.

З початку року акції Coinbase зросли на 348%

Акції криптовалютної біржі Coinbase у 2023 році продемонстрували зростання в 348%. Про це свідчать дані TraidingView.

19 грудня 2023 року тикер СOIN у моменті досяг рівня в $162. Таким чином цінні папери криптовалютної біржі досягли 20-місячного максимуму. Тільки в грудні 2023 року акції зросли в ціні на 66%. Ринкова капіталізація Coinbase досягла $38,6 млрд.

Solana увійшла в топ-5 криптовалют за капіталізацією

Криптовалюта Solana посіла п’яте місце за капіталізацією. За даними CoinMarketCap, вона перевершила Ripple, Dogecoin, TRON та інші активи за цим показником.

Сьогодні, 21 грудня, капіталізація SOL досягла $37,31 млрд. Зазначимо, на початку місяця цей показник становив $25 млрд.

До трійки лідерів за капіталізацією входять біткоїн, Ethereum і стейблкоїн USDT. На початку грудня капіталізація USDT вперше досягла $90 млрд.

На момент публікації новини токен SOL торгується за $86,9. За добу актив зріс на 14,4%.