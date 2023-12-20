Fitch підвищило рейтинг Нафтогазу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) НАК «Нафтогаз України» з «RD» (обмежений дефолт) до рівня «CC» після завершення компанією процесу реструктуризації єврооблігацій. Про це йдеться в повідомленні агентства.

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Крім того, агентство підтвердило рейтинг пріоритетних незабезпечених облігації компанії на рівні «C». Рейтинг повернення активів підвищено з «RR5» до «RR6».

Водночас Fitch зазначає, що «навіть після реструктуризації кредитний ризик компанії залишається дуже високим». Змінений графік платежів за єврооблігаціями Нафтогазу передбачає основні виплати боргу починаючи з липня 2024 року, а його прогнозована ліквідність залишається вкрай слабкою та непередбачуваною, зважаючи на дуже високі операційні ризики в Україні на тлі війни з росією, що триває.

Рейтингове агентство звертає увагу, що газовидобувна інфраструктура компанії залишається працездатною, але погане збирання дебіторської заборгованості може і далі негативно впливати на її грошові потоки.

«Це відбулося завдяки, в першу чергу, успішній реструктуризації зобов’язань по єврооблігаціях. Водночас експерти позитивно оцінили роботу команди Нафтогазу по нарощуванню видобутку та забезпеченню стабільної роботи інфраструктури, а також покращені операційні фінансові показники.

Це дозволить нам залучати кошти на міжнародних ринках капіталу на кращих умовах, що допоможе посилити українську енергонезалежність", — прокоментував підвищення рейтингу голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов у Facebook.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НАК «Нафтогаз України» та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали кредитку угоду про виділення компанії 200 млн євро на зміцнення енергетичної безпеки.