До закриття міжбанку курс долара зріс на 25 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 30 копійок у купівлі та у продажу.
20 грудня 2023, 17:42
Курс валют на вечір 20 грудня: на міжбанку долар та євро різко ростуть. В обмінниках долар по 38
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Відкриття 20 грудня
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Закриття 20 грудня
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Зміни
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37,36/37,38
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37,61/37,63
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25/25
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40,96/40,98
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41,26/41,28
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30/30
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−37,90 грн. Євро купують за 40,75 грн, а продають за 41,40 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,97−38,11, євро — 41,40−41,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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