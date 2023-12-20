Курс валют на вечір 20 грудня: на міжбанку долар та євро різко ростуть. В обмінниках долар по 38

До закриття міжбанку курс долара зріс на 25 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 30 копійок у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 20 грудня Закриття 20 грудня Зміни долар 37,36/37,38 37,61/37,63 25/25 євро 40,96/40,98 41,26/41,28 30/30

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−37,90 грн. Євро купують за 40,75 грн, а продають за 41,40 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,97−38,11, євро — 41,40−41,70 грн.

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