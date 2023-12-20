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20 грудня 2023, 18:04

Рада спростила імпорт радіолокаційних комплексів для ЗСУ

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому два законопроєкти, якими ввезення в Україну радіолокаційних комплексів для потреб безпеки та оборони звільняється від ПДВ та мита. Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому два законопроєкти, якими ввезення в Україну радіолокаційних комплексів для потреб безпеки та оборони звільняється від ПДВ та мита.
Фото:АрміяІnform

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Відповідне рішення підтримали 323 народних депутати.

«Парламент підтримав одразу за основу та в цілому законопроєкт № 10341 та № 10342 щодо звільнення від ПДВ та мита ввезення в Україну РЕБів, радіолокаційних комплексів для армії», — йдеться в повідомленні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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veritas69
veritas69
20 грудня 2023, 18:30
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