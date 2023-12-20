Рада спростила імпорт радіолокаційних комплексів для ЗСУ

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому два законопроєкти, якими ввезення в Україну радіолокаційних комплексів для потреб безпеки та оборони звільняється від ПДВ та мита. Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.