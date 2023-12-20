Компанія «Нова пошта» оприлюднила графік роботи на різдвяно-новорічні свята. На Новий рік відділення будуть закриті. Про це йдеться у повідомленні компанії.
20 грудня 2023, 16:58
«Нова пошта» оприлюднила графік на Різдво та Новий рік
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За даними пресслужби, у неділю 31 грудня більшість відділень працюватимуть з 9:00 до 17:00. Вихідним буде тільки 1 січня. Інші дні — за звичайним графіком
Згідно з повідомленнями, деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна, завантаживши файл.
Графік роботі на Різдво та Новий рік
Під час війни в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) випадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні.
Джерело: Мінфін
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