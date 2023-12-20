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20 грудня 2023, 14:58

76% українців даруватимуть подарунки на зимові свята. Це менше, ніж у 2022 році — опитування

76% українців так чи інакше даруватимуть подарунки на зимові свята. Про це свідчать дані опитування Rakuten Viber.

76% українців так чи інакше даруватимуть подарунки на зимові свята.
Фото: pixabay.com

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Результати опитування показали, що 37% даруватимуть як завжди, адже в житті має бути свято, 23% купуватимуть подарунки лише дітям і 16% зупиняться на чомусь меншому, але символічному.

Чверть респондентів не даруватимуть нічого цього року: 18% будуть це робити вже після перемоги, ще 6% всі заощаджені кошти задонатять фондам або на ЗСУ.

У грудні 2022 року Rakuten Viber проводив аналогічне опитування серед українців.

Розподіл відповідей на питання «Чи будете дарувати подарунки на зимові свята?» у грудні 2023 року змінився наступним чином:

  • Звісно! Даруватиму як завжди, у житті має бути свято — 37% (минулого року — 47%: показник впав на 10 відсоткових пунктів);
  • Цьогоріч куплю подарунки тільки для дітей — 23% (минулого року — 19%: показник зріс на 4 відсоткові пункти);
  • Цього року не дарую подарунки. Буду це робити вже після перемоги — 18% (минулого року — 14%: показник зріс на 4 відсоткові пункти);
  • Даруватиму щось менше, але символічне та приємне — 16% (минулого року — 15%, показник зріс на 1 відсотковий пункт);
  • Не даруватиму. Усі заощаджені кошти задоначу фондам або на ЗСУ, щоб наближати перемогу — 6% (минулого року — 5%: показник зріс на 1 відсотковий пункт).

Опитування

В анонімному онлайн-опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 45 тисяч користувачів.

Джерело: Мінфін
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