Автогаз продовжує знижуватись на АЗС

З 19 по 20 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 27 коп./л, до 31,96 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», повідомляє еnkorr.

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На автозаправних станціях WOG і ОККО автогаз подешевшав на 50 коп./л — у середньому до 32,48 грн/л і 32,49 грн/л відповідно.

На 1 грн/л скинули ціну на автогаз Neftek, KLO, Rodnik і ZOG.

Такі мережі як Amic, Shell, «Кворум», VostokGaz, UPG, VST, Ovis та інші знизили ціни на 0,10−1,4 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС з 19 по 20 грудня 2023 р., грн/л: