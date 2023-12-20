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20 грудня 2023, 12:43
В Україні зафіксовано 200 тисяч боржників по аліментах: з них 8% — жінки
Майже 200 тисяч боржників по аліментах зафіксовано в Україні на початок грудня 2023 року. За неповних два роки великої війни до Реєстру додалось близько 12 тисяч нових боржників. 91% боржників по аліментах — це чоловіки. Про це повідомляє «Опендатабот».
Як змінилась кількість боржників по аліментах від початку війни
За даними аналітиків, 192 150 боржників по аліментах нараховується у ЄРБ станом на 15 грудня 2023 року.
«Загалом за неповних два роки повномасштабної війни Реєстр боржників поповнився на 11 847 осіб», — зауважують в «Опендатабот».
Там додають, що пік нових боржників за виплатою аліментів припав на січень 2023 року — тоді до переліку додалося одразу 1 258 боржників за місяць.
8% боржників по аліментах — жінки
Переважна більшість боржників по аліментах — 91% — це чоловіки. Частка жінок із заборгованістю по аліментах складає 8%.
«Загалом, на 192 150 боржників припадає 203 548 виконавчих проваджень. Це означає, що 6% боржників мають декілька боргів, які накопичилися за різні роки або стосуються різних дітей», — підкреслюють в «Опендатабот».
Джерело: Мінфін
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