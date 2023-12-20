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20 грудня 2023, 11:36

Fiat Republic залучила $7 млн, OKX виправила вразливість в iOS-застосунку: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Fiat Republic залучила $7 млн від Kraken Ventures та інших фондів

Британська фінтех-компанія Fiat Republic залучила $7 млн для розвитку платформи банківських послуг. Участь в інвестиційному раунді взяли венчурні фонди Kraken Ventures, Fabric Ventures, Arca і Inovo.

Зазначимо, у березні 2022 року проєкт отримав фінансову підтримку від Credo Ventures, Seedcamp і Speedinvest у розмірі $3,5 млн, за даними Cryptorank. Крім того, у червні фірма залучила ще $2,5 млн від організацій Connect Ventures, SoftBank і Credo Ventures.

Згідно із заявою, Fiat Republic прагне поліпшити доступ до банківських операцій і платежів для криптовалютних компаній. Вона створила платформу, що дає змогу підключитися до низки глобальних і локальних платіжних мереж за допомогою єдиної інтеграції.

Своїм партнерам Fiat Republic пропонує оперативну передачу даних про транзакції в режимі реального часу, встановлюючи довіру між традиційними фінансовими установами і криптоіндустрією.

У рамках інвестиційного раунду компанія повідомила про отримання ліцензії De Nederlandsche Bank (DNB) на надання фінансових послуг на території Європейської економічної зони. Згідно з прес-релізом, у Fiat Republic вже є дозвіл на роботу у Великобританії.

Ubisoft провела аірдроп NFT Warlords

Ubisoft провела безплатну роздачу токенів із колекції Warlords. На тлі високого попиту на NFT проєкту обсяг торгів на вторинному ринку досяг $2,7 млн, за даними CryptoSlam.

18 грудня 2023 року французький видавець ігор провів аірдроп токенів, пов’язаних із Web3-проєктом Champions Tactics. Користувачі отримали 8000 NFT із колекції Warlords, яка представляє героїв нового ігрового всесвіту.

Ще 1000 штук Ubisoft планує роздати в блокчейні Oasis, а 999 токенів компанія залишила для маркетингових акцій.

NFT були доступні безплатно, користувачам потрібно було тільки погасити плату за газ у мережі Ethereum під час їхнього мінту.

Через кілька годин після роздачі від Ubisoft, токени з колекції Warlords почали активно продавати на майданчику OpenSea. За короткий проміжок часу обсяг торгів досяг показника в $2,7 млн.

Marathon придбала дата-центри для майнінгу за $178 мільйонів

Компанія Marathon Digital уклала угоду про придбання двох об'єктів із видобутку біткоїна за $178,6 млн у дочірніх компаній Generate Capital.

Згідно із заявою компанії, загальна потужність дата-центрів становить 390 МВт. Сумарний показник майнінгової компанії після закриття угоди досягне 910 МВт.

У компанії вважають, що угода дасть змогу подвоїти поточну операційну швидкість хешування, приблизно до 50 EH/s, протягом наступних 18−24 місяців.

За умовами договору, Generate передасть право власності на центри обробки даних у Гранбері (штат Техас) і Кірні (штат Небраска). Повне завершення угоди очікується в першому кварталі 2024 року.

Розробники OKX виправили вразливість в iOS-застосунку

Команда криптовалютної біржі OKX виправила вразливість свого застосунку на iOS.

Розробники подякували дослідникам CertiK за виявлений баг. Також вони закликали користувачів негайно оновити застосунок до останньої версії (6.45.0).

Згідно з CertiK, критична вразливість віддаленого виконання коду могла призвести до компрометації конфіденційних даних і криптоактивів.

Представники OKX також зазначили, що баг торкнувся стороннього постачальника послуг. При цьому активи користувачів не постраждали.

Джерело: Мінфін
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