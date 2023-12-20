Минулої доби українські захисники ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 349 190 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 грудня 2023, 8:43
Втрати ворога за 19 грудня: 890 російських окупантів, 16 танків та 17 БПЛА
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 349190 (+890) осіб,
- танків — 5814 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 10794 (+23) од,
- артилерійських систем — 8206 (+16) од,
- РСЗВ — 928 (+2) од,
- засоби ППО — 611 (+0) од,
- літаків — 324 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6316 (+17),
- крилаті ракети — 1612 (+1),
- кораблі /катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10871 (+29) од,
- спеціальна техніка — 1203 (+3)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі