Еквадор може запустити в себе аналог «Дії»

Еквадор починає вивчати можливості «Дії» для запуску в себе аналогічного додатку, Мінцифра веде перемовини ще з чотирма країнами. Про це під час Diia Summit заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Forbes.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Еквадор починає етап discovery для впровадження додатка «Дія», ще чотири країни перейшли від етапу дослідження до початку реалізації проєкту, заявив Федоров.

Україна вела перемовини з Колумбією та Занзібаром щодо запуску додатка, розказав Федоров у кулуарах форуму. Строки запуску додатків у цих країнах міністр називати не став, пославшись на юридичні зобов’язання.

Він додав, що аналог «Дії» в Естонії ще перебуває на етапі бета-тестування. «Це вже залежить від влади Естонії, коли вони запустять цей додаток публічно», — зазначив міністр.

Читайте: В Естонії з'явилася своя «Дія» (презентація)