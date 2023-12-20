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20 грудня 2023, 9:39

Банк Норвегії розпочав фінальний етап тестування цифрової валюти

Центральний банк Норвегії оголосив, що розпочав завершальне тестування власної цифрової валюти.

Центральний банк Норвегії оголосив, що розпочав завершальне тестування власної цифрової валюти.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоПісля закінчення цього етапу регулятор збирається ухвалити рішення про її запуск.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Після закінчення цього етапу регулятор збирається ухвалити рішення про її запуск. За останні два роки робоча група NB провела чотири етапи дослідження власної CBDC.

Norges Bank намагається оцінити: чи зможе цифрова норвезька крона стати безпечним та ефективним платіжним засобом нарівні зі звичними формами національної валюти. На четвертій фазі проводилася перевірка технічних рішень, аналізувалися сценарії запровадження CBDC у платіжну систему, оцінювалися наслідки управління ліквідністю і кредитно-грошової політикою, і навіть обговорювалися поправки до законодавства, необхідних запровадження державної цифрової валюти.

Наразі проєкт перейшов у п'яту, заключну фазу: будуть проаналізовані можливості та наслідки впровадження CBDC.

Крім того, NB вивчить нові форми розрахунків із цифровою кроною. Для цього центробанк має намір взаємодіяти із зацікавленими сторонами, іншими центральними банками та міжнародними організаціями. Після завершення фінального етапу норвезький центробанк розгляне рішення про доцільність запуску цифрової крони, і якщо це рішення буде позитивним — почнеться вибір характеристик майбутньої CBDC.

«Діюча платіжна система Норвегії функціонує добре, тому не варто поспішати із запровадженням державного стейблкоїну. Однак, враховуючи зниження попиту на готівку, появу нових форм активів та платіжних платформ, а також дослідження інших центробанків у галузі CBDC, впровадження цифрової крони стає дедалі актуальнішим», — оголосила керуюча NB Іда Уолден Бач.

Нагадаємо

Торік Norges Bank запустив пісочницю для тестування державного стейблкоїну, щоб перевірити, як він забезпечить стабільність курсу норвезької крони та фінансової системи країни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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