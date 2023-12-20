Українські девелопери оголосили про запуск нового комплексу в Анталії спільно з Best Western

DESIRE — це комплекс преміум-класу, що розташований в одному з найбільш перспективних та найбільш швидкозростаючих районів Анталії. Будинок об'єднує в собі житловий комплекс і готель, тобто можна купити як апартаменти для себе, так і зробити інвестицію — фактично придбати готовий бізнес. Проєкт унікальний тим, що можна викупити не тільки готельний номер цілком, а і ½ та ¼ номеру, а значить поріг входу більш низький і доступний.

Керувати проєктом після введення комплексу в експлуатацію та управлінням готельною нерухомістю буде одна з найбільших мереж у світі Best Western International, що наразі об'єднує більше 4700 готелів. Урочисте підписання договору про партнерство української та американської компанії відбулося в Анталії 1 грудня 2023 року. Саме правильне управління нерухомістю професійною командою перетворює проєкт у вигідну інвестицію. За підрахунками Best Western, прогнозований ріст ціни на строк будівництва — 50%, прогнозована дохідність від здачі в оренду — 12% річних, а гарантована — 7%, враховуючи виплати інвесторам у євро.

Генеральний підрядник проєкту — компанія, що входить в трійку найбільш продуктивних забудовників Анталії. Компанія на ринку більше 30 років.

Створенням архітектурного проєкту займалося українське бюро AIMM. Відоме за проєктами ТРЦ Le Mall, житлового комплексу NVER, однієї з будівель UNIT.City та реконструкцією кінотеатру «Жовтень».

«Наша компанія була заснована в 1943 році. Попри війну ми продовжуємо будівництво власних проєктів у Харкові і зараз, а також відновлюємо будівлі Харкова та області. В 2023 році нам навіть вдалося ввести в експлуатацію один із наших комплексів. Окрім цього, ми активно продовжуємо шукати можливості для розвитку компанії. DESIRE — це якраз одна з них. Брати участь в проєкті, стати партнером відомого у всьому світі готельного бренду та одного з лідерів турецького ринку — це наша можливість пережити складні часи, зберегти робочі місця та продовжити будувати»-, стверджує голова Наглядової Ради «Житлобуд-2» Дмитро Кроленко.

DESIRE — це комплекс преміум-класу з продуманою інфраструктурою і 5-зірковим сервісом. Повністю мебльовані готельні номери, що можна здавати в оренду одразу після введення в експлуатацію, басейни для дорослих і дітей загальною площею більше 500 квадратних метрів, лаунж-зона на даху з кінотеатром та барбекю, особисті тераси в квартирах з найкращими видами на море та власними бассейнами, трансфер до приватного пляжу, кафе, конс'єрж-сервіс і SPА — всі ці переваги зібрані в одному комплексі.