Турецька Anadolu Efes домовилася про викуп частки бельгійської AB InBev у їхньому російському спільному підприємстві AB InBev Efes (марки BUD, Efes, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden та інші). Це найбільший пивоварний холдинг у рф. Наразі турецькій та бельгійській компаніям належить по 50% СП. Про це повідомляє Bloomberg.
19 грудня 2023, 19:30
Бельгійська AB InBev продає частку у російському спільному підприємстві турецькому партнеру
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Міжнародна аудиторська компанія KPMG оцінила нинішню вартість російського СП для операції в $1,1−1,3 млрд, пише Bloomberg. Підсумкова сума операції залежатиме від подальших результатів AB Inbev Efes.
Угода ще належить схвалити регулюючим органам.
Зростання акцій
Акції Anadolu Efes зросли на 9,5% у Стамбулі перед закриттям сесії зростанням на 8,3% у вівторок.
У AB InBev Efes в росії 11 пивоварних заводів і 3 солодових комплекси.
Джерело: Мінфін
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