Курс валют на вечір 19 грудня: на міжбанку євро різко пішло вверх, долар теж росте

До закриття міжбанку курс долара зріс на 17 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 38 копійок у купівлі та на 37 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 19 грудня Закриття 19 грудня Зміни долар 37,19/37,21 37,36/37,38 17/17 євро 40,64/40,66 41,02/41,03 38/37

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,30−37,75 грн. Євро купують за 40,55 грн, а продають за 41,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,75−37,85, євро — 41,10−41,35 грн.

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