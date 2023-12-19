До закриття міжбанку курс долара зріс на 17 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 38 копійок у купівлі та на 37 копійок у продажу.
19 грудня 2023, 17:33
Курс валют на вечір 19 грудня: на міжбанку євро різко пішло вверх, долар теж росте
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 19 грудня
|
Закриття 19 грудня
|
Зміни
|
37,19/37,21
|
37,36/37,38
|
17/17
|
40,64/40,66
|
41,02/41,03
|
38/37
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,30−37,75 грн. Євро купують за 40,55 грн, а продають за 41,15 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,75−37,85, євро — 41,10−41,35 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1