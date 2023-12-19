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19 грудня 2023, 18:38

Резидентами «Дія.City» стало понад 750 компаній — Федоров

Станом на грудень 2023 року до спеціального податкового режиму для IT-галузі «Дія.City» приєдналося понад 750 компаній. Про це під час свого виступу на Diia Summit повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Forbes.

Станом на грудень 2023 року до спеціального податкового режиму для IT-галузі «Дія.

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Що відомо

Дія.City" станом на грудень 2023 року приєдналося понад 750 компаній, з них понад 70 компаній — з галузі defence-tech.

У компаніях-резидентах «Дія.City» працює понад 60 000 людей.

«Ми в п’ять разів знизили податки для технологічних компаній та впровадили податок на виведений капітал», — зазначив Федоров.

Нагадаємо

Станом на березень 2023 року резидентами «Дія.City» було 500 компаній. За словами Федорова, це були як технологічні гіганти, так і стартапи.

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам «Дія.City» не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів «Дія.City», навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови «Дія.City» залишаються незмінними.

Джерело: Мінфін
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