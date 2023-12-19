Резидентами «Дія.City» стало понад 750 компаній — Федоров

Дія.City" станом на грудень 2023 року приєдналося понад 750 компаній, з них понад 70 компаній — з галузі defence-tech.

У компаніях-резидентах «Дія.City» працює понад 60 000 людей.

«Ми в п’ять разів знизили податки для технологічних компаній та впровадили податок на виведений капітал», — зазначив Федоров.

Нагадаємо

Станом на березень 2023 року резидентами «Дія.City» було 500 компаній. За словами Федорова, це були як технологічні гіганти, так і стартапи.

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам «Дія.City» не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів «Дія.City», навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови «Дія.City» залишаються незмінними.