Станом на грудень 2023 року до спеціального податкового режиму для IT-галузі «Дія.City» приєдналося понад 750 компаній. Про це під час свого виступу на Diia Summit повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Forbes.
Резидентами «Дія.City» стало понад 750 компаній — Федоров
Що відомо
Дія.City" станом на грудень 2023 року приєдналося понад 750 компаній, з них понад 70 компаній — з галузі defence-tech.
У компаніях-резидентах «Дія.City» працює понад 60 000 людей.
«Ми в п’ять разів знизили податки для технологічних компаній та впровадили податок на виведений капітал», — зазначив Федоров.
Нагадаємо
Станом на березень 2023 року резидентами «Дія.City» було 500 компаній. За словами Федорова, це були як технологічні гіганти, так і стартапи.
Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам «Дія.City» не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.
На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів «Дія.City», навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови «Дія.City» залишаються незмінними.
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