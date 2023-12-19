Google виплатить $700 мільйонів споживачам у США для врегулювання позову

Alphabet, материнська компанія Google, погодилася виплатити $700 млн та посилити конкуренцію в магазині застосунків Google Play відповідно до умов антимонопольного врегулювання зі штатами США та споживачами. Про це повідомляє Reuters.

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Угода

Згідно з угодою, Google заплатить $630 млн у фонд врегулювання для споживачів і $70 млн у фонд, який використовуватиметься штатами.

У мировій угоді йдеться, що користувачі, які відповідають вимогам, отримають принаймні $2 та можуть отримати додаткові виплати залежно від своїх витрат у Google Play у період з 16 серпня 2016 року до 30 вересня 2023 року.

До врегулювання приєдналися всі 50 штатів, округ Колумбія, Пуерто-Ріко та Віргінські острови.

Позов проти Google

Google звинувачували в тому, що компанія стягувала зі споживачів гроші через завищені ціни на застосунки на пристроях Android, а також непотрібні комісії за транзакції в застосунках. Однак компанія свою провину не визнала.

У межах мирової угоди Google заявила, що спростить користувачам можливість завантажувати програми безпосередньо від розробників.

У межах угоди компанія також погодилася внести зміни до роботи системи Android у США, наприклад, дозволивши розробникам реалізувати альтернативний метод виставлення рахунків за покупки у застосунках.