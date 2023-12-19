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19 грудня 2023, 14:10

Дохід майнерів у грудні 2023 року оцінили у $1,4 млрд

Загальний дохід майнерів біткоїна в грудні 2023 року може становити $1,4 млрд, пише The MinerMag. Тільки у вигляді комісії за трансакції цього місяця видобувачі першої криптовалюти вже заробили загалом 4055 BTC ($170 млн).

Загальний дохід майнерів біткоїна в грудні 2023 року може становити $1,4 млрд, пише The MinerMag.
Фото:depositphotos

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Деталі

Сума комісій у грудні становить 20% загальної винагороди за блок, за даними видання. Показник вищий за 13%, які були зафіксовані у травні, коли добова кількість трансакцій у мережі біткоїна оновила історичний максимум на позначці 685 тис. Це сталося на тлі сплеску активності, пов'язаної з випуском біткоїн-NFT, або Ordinals.

За поточного рівня активності в мережі біткоїна майнери потенційно можуть заробити у грудні 6800 BTC у вигляді винагороди виключно за рахунок трансакційних зборів, йдеться у статті.

Збільшення комісій у мережі біткоїна знову почали фіксувати ще у листопаді. Цього разу воно також сталося на тлі сплеску активності, пов'язаного з випуском біткоїн-NFT, або Ordinals.

Загалом дохід від майнінгу може становити $1,42 млрд за середньої ціни біткоїна $42,1 тис., пише видання. Ця цифра майже відповідає доходу від майнінгу, зафіксованому у грудні 2021 року під час піка попереднього «бичачого» ринку.



За даними The Block, прибуток майнерів у листопаді 2023 року становив $1,16 млрд, а за неповний грудень вони вже заробили $833 млн.

Зростання доходів майнерів продовжується, незважаючи на те, що наприкінці листопада складність майнінгу біткоїна з початку року зросла на 92,2%. Внаслідок чергового перерахунку 27 листопада показник оновив історичний рекорд, піднявшись до 67,96 Т. На цей час він становить 67,31 Т.

Джерело: Мінфін
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