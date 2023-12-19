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19 грудня 2023, 11:36

Binance виплатить $2,7 млрд, BlackRock пояснила механізм погашення біткоїн-ETF: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance виплатить $2,7 мільярда у рамках угоди з CFTC

Суд у США схвалив мирову угоду між Binance і Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Біржа виплатить $1,35 млрд у вигляді цивільного штрафу в розмірі та поверне $1,35 млрд «незаконно отриманих комісій». Про це повідомляє пресслужба CFTC.

Binance та її колишній CEO Чанпен Чжао визнали себе винними в порушенні Закону про товарні біржі. Ексглава компанії погодився заплатити з власних коштів штраф у розмірі $150 млн.

Згідно із судовим рішенням, Binance за вказівкою Чжао активно залучала клієнтів зі Сполучених Штатів, зокрема трейдингові компанії, які укладали безпосередньо на платформі угоди з деривативами. Порушуючи власні умови використання, біржа дозволила щонайменше двом прайм-брокерам відкрити субрахунки без проходження процедур KYC (знай свого клієнта).

Також встановлено, що Чжао і Binance свідомо ігнорували нормативні вимоги США і допомагали американським клієнтам ухилятися від контролю за їх дотриманням.

Після подання позову CFTC відповідачі закрили акаунти зазначених у ньому трейдингових фірм.

Суд зобов’язав Binance провести додаткову сертифікацію KYC-програм. Компанія повинна впровадити структуру корпоративного управління, що включає раду директорів з незалежними членами, а також комітети з комплаєнсу та аудиту.

За окремим наказом судді Маніша Шаха, колишній директор із дотримання нормативних вимог Binance Самюель Ліма виплатить штраф у розмірі $1,5 млн.

Бельгія просуватиме ідею створення глобальної блокчейн-системи в межах ЄС

В уряді Бельгії мають намір просувати ідею створення загальноєвропейської блокчейн-системи на основі ініціативи European Blockchain Services Infrastructure (EBSI). Про це в інтерв'ю CoinDesk заявив державний секретар з питань цифровізації країни Матьє Мішель.

Для цього Бельгія планує заручитися підтримкою країн-учасниць блоку під час свого головування в Раді ЄС, зазначив політик. За його словами, вісім держав уже приєдналися до ініціативи.

Згідно з наявною інформацією, йдеться про розробку міжнародної цифрової системи на базі блокчейн-технологій. Вона міститиме різні дані про громадян європейських країн, такі як водійські права, право на володіння власністю та інші документи.

Основою для створення глобальної блокчейн-системи має стати ініціатива EBSI. З 2018 року вона розробляється як технічний інфраструктурний проєкт.

Матьє Мішель зазначає, що система призначена не для збору нових даних про громадян, а для зміцнення цифрового суверенітету ЄС і підвищення безпеки у віртуальній сфері.

«Ми дійсно приділяємо багато уваги конфіденційності, але також і прозорості, контролю над даними. І з блокчейном є технічний аспект, який може забезпечити нам це», — заявив Мішель.

Водночас держсекретар вказує на можливість використання альтернативних технологій на заміну блокчейну. Він допустив розробку системи на основі квантових обчислень, які все ще перебувають на стадії концептуальної розробки.

BlackRock пояснила механізм погашення біткоїн-ETF

Компанія BlackRock присвоїла потенційному спотовому ETF на базі першої криптовалюти тікер IBIT, а також пояснила механізм його створення і погашення. Про це йдеться в оновленій документації.

Модель викупу передбачає тільки «готівкову форму». Погашення в «натуральному вигляді» (базовий актив) поки не отримало схвалення Комісії з цінних паперів і бірж США.
«Траст випускає і викуповує Кошики на постійній основі. Ці транзакції будуть здійснюватися в обмін на готівку. За умови отримання дозволу регулюючих органів ці транзакції також можуть здійснюватися в обмін на біткоїни», — йдеться в документі.

Комісія з цінних паперів та бірж США віддає перевагу так званій моделі «готівки», яка вимагатиме від BlackRock виводити першу криптовалюту зі сховища, негайно продавати її, а потім повертати гроші інвесторові в разі, якщо він хоче викупити акції.

Активи під управлінням Galaxy Digital досягли $5,3 млрд

Обсяг активів під управлінням очолюваної Майком Новограцем компанії Galaxy Digital за рік зріс утричі — з $1,7 млрд до $5,3 млрд. Про це повідомляє Financial Times.

Збільшення показника пов’язане переважно з тим, що в серпні адміністратори конкурсної маси FTX вибрали Galaxy для управління деякими активами збанкрутілої криптобіржі. Тепер компанія зацікавлена в придбанні інших неплатоспроможних компаній.

«У нас є орієнтована на криптовалюти венчурна команда, яка інвестує кошти на нашому балансі протягом п’яти років», — зазначив голова з управління активами Galaxy Digital Стів Курц.

За його словами, потенційними цілями можуть стати компанії, що спеціалізуються на нерухомості та нових технологіях, з венчурного портфеля FTX, зокрема ШІ-стартап Anthropic.

Джерело: Мінфін
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