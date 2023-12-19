Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1140 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 348 300 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
19 грудня 2023, 8:16
Втрати ворога за 18 грудня: 1140 російських окупантів, 15 танків та 9 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 348300 (+1140) осіб,
- танків — 5798 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 10771 (+19) од,
- артилерійських систем — 8190 (+15) од,
- РСЗВ — 926 (+0) од,
- засоби ППО — 611 (+1) од,
- літаків — 324 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6299 (+9),
- крилаті ракети — 1611 (+1),
- кораблі /катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10842 (+20) од,
- спеціальна техніка — 1200 (+2)
Джерело: Мінфін
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