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19 грудня 2023, 9:44

Єврокомісія розпочала розслідування проти соцмережі Х Ілона Маска

Єврокомісія розпочала розгляд щодо соцмережі Х (колишній Twitter) у зв'язку з можливим порушенням нею закону про цифрові послуги, повідомляється на сайті ЄК.

Єврокомісія розпочала розгляд щодо соцмережі Х (колишній Twitter) у зв'язку з можливим порушенням нею закону про цифрові послуги, повідомляється на сайті ЄК.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіРозслідування буде зосереджено на питаннях, чи дотримується соцмережа вимоги DSA щодо протидії розповсюдженню незаконного контенту в ЄС; наскільки ефективними є заходи, які вона вживає для боротьби з маніпулюванням інформацією; які заходи підвищення прозорості діяльності Х; чи вводять користувачів в оману позначки на акаунтах у вигляді галочок, які можна отримати, маючи платну передплату.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Розслідування буде зосереджено на питаннях, чи дотримується соцмережа вимоги DSA щодо протидії розповсюдженню незаконного контенту в ЄС; наскільки ефективними є заходи, які вона вживає для боротьби з маніпулюванням інформацією; які заходи підвищення прозорості діяльності Х; чи вводять користувачів в оману позначки на акаунтах у вигляді галочок, які можна отримати, маючи платну передплату.

В ЄК зазначили, що це перший офіційний розгляд такого роду. Комісія збиратиме докази порушень, а також зможе вводити різні заходи щодо примусу соцмережі до дотримання положень DSA.

Нагадаємо

Законодавство (DSA), яке набуло чинності у листопаді минулого року, вимагає, щоб дуже великі онлайн-платформи та пошукові системи робили більше для боротьби з незаконним контентом та ризиками громадської безпеки, а також для захисту своїх послуг від маніпулятивних методів.

DSA вводить нові правила модерації контенту, конфіденційності користувачів та прозорості. Будь-якій фірмі, викритій у порушенні, загрожує штраф у розмірі до 6% її світового обороту.

Джерело: Мінфін
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