ТОВ «Діамант +» запроваджує нові стандарти в наданні кредиту під заставу нерухомості. Тепер вам не потрібно чекати довгі тижні — отримайте кредит за 24 години.
Де отримати кредит під заставу нерухомості в Києві за 24 години з ліцензією НБУ
Київська фінансова компанія «Діамант +» оголошує про запуск унікального кредитного продукту — отримання коштів під заставу нерухомості протягом однієї доби.
З цією інноваційною пропозицією компанія ставить у пріоритет швидке та зручне обслуговування клієнтів, підтримуючи принципи відкритості та прозорості.
Ліцензія НБУ: Гарантія вашої безпеки
ТОВ «Діамант +» — це не просто фінансова компанія, а історія амбіцій та професіоналізму, що почала свій розвиток у 2020 році. З першого дня свого існування ми дотримуємося високих стандартів у наданні фінансових послуг.
Наша молодість — це скоріше перевага, ніж недолік, бо ми втілюємо сучасні та інноваційні підходи у світі фінансів.
Проте, незважаючи на відносну молодість, наша компанія має досвід і професійну спадщину. Засновники «Діамант +» — це команда експертів, з багаторічним досвідом роботи на фінансових ринках.
Їхньою місією було створити установу, яка не лише надає фінансові послуги, а й ставить у центр уваги потреби клієнтів, прагнучи їхнього фінансового благополуччя.
Наша гордість — у ліцензіях, виданих Національним банком України, які слугують гарантією легальності та надійності всіх наших фінансових операцій. Ми з гордістю ділимося тим, що володіємо трьома ліцензіями, підкреслюючи нашу здатність надавати різноманітні фінансові послуги на найвищому рівні.
На особливу увагу заслуговує ліцензія № 21/979-пк від 23.04.2021р., яка розкриває наше право надавати позики, включаючи фінансові кредити.
Це посвідчення підкреслює наш обов'язок працювати відповідно до високих стандартів і забезпечувати наших клієнтів фінансовими рішеннями, в яких вони можуть повністю довіряти.
Унікальні переваги:
-
Прозорість угод: Ми пишаємося тим, що вказуємо в договорі фактичну суму, яку ви отримуєте, і нараховуємо відсотки тільки за період використання кредиту.
-
Гнучкий графік платежів: Наша фінансова організація надає можливість повернення коштів за вашим зручним графіком.
-
Вигідні умови: Ставка від 1,5% на місяць, термін кредитування до 10 років, максимальна сума до 50 млн. грн.
Прості умови отримання кредиту під заставу нерухомості:
- Сума кредиту: від 30 000 до 50 000 000 грн.
- Кредитна історія: не має значення.
- Ставка за кредитом: фіксована від 1,5% на місяць.
- Термін кредитування: від 61 дня до 10 років.
- Без комісії: за оформлення кредиту.
- Без довідки про доходи.
- Доступно в Києві та Харкові, з урахуванням областей.
ТОВ «Діамант +»: Разом до успіху
Ми прагнемо взаємовигідної співпраці з клієнтами для досягнення спільного позитивного фінансового результату. Дізнайтеся, як «Діамант +» може зробити вашу фінансову мрію реальністю. Оформіть кредит під заставу нерухомості просто зараз!
Ваша безпека — наш пріоритет. Наші ліцензії гарантують вам надійність і законність кожної угоди. «Діамант +» — ваш надійний фінансовий партнер.
Контактна інформація:
Головний офіс:
Адреса: Київ, вул. Велика Васильківська 84, офіс 8
Телефон:
+38 068 883 28 82
+38 096 515 55 22
+38 066 515 55 22
Представництво в Харкові:
Адреса: Харків, вул. Римарська, буд. 26, офіс 1
Телефон: +38 050 960 32 22
Електронна пошта: info.diamantplus@ukr.net