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19 грудня 2023, 15:40

Де отримати кредит під заставу нерухомості в Києві за 24 години з ліцензією НБУ

ТОВ «Діамант +» запроваджує нові стандарти в наданні кредиту під заставу нерухомості. Тепер вам не потрібно чекати довгі тижні — отримайте кредит за 24 години.

Київська фінансова компанія «Діамант +» оголошує про запуск унікального кредитного продукту — отримання коштів під заставу нерухомості протягом однієї доби.

З цією інноваційною пропозицією компанія ставить у пріоритет швидке та зручне обслуговування клієнтів, підтримуючи принципи відкритості та прозорості.

Ліцензія НБУ: Гарантія вашої безпеки

ТОВ «Діамант +» — це не просто фінансова компанія, а історія амбіцій та професіоналізму, що почала свій розвиток у 2020 році. З першого дня свого існування ми дотримуємося високих стандартів у наданні фінансових послуг.

Наша молодість — це скоріше перевага, ніж недолік, бо ми втілюємо сучасні та інноваційні підходи у світі фінансів.

Проте, незважаючи на відносну молодість, наша компанія має досвід і професійну спадщину. Засновники «Діамант +» — це команда експертів, з багаторічним досвідом роботи на фінансових ринках.

Їхньою місією було створити установу, яка не лише надає фінансові послуги, а й ставить у центр уваги потреби клієнтів, прагнучи їхнього фінансового благополуччя.

Наша гордість — у ліцензіях, виданих Національним банком України, які слугують гарантією легальності та надійності всіх наших фінансових операцій. Ми з гордістю ділимося тим, що володіємо трьома ліцензіями, підкреслюючи нашу здатність надавати різноманітні фінансові послуги на найвищому рівні.

На особливу увагу заслуговує ліцензія № 21/979-пк від 23.04.2021р., яка розкриває наше право надавати позики, включаючи фінансові кредити.

Це посвідчення підкреслює наш обов'язок працювати відповідно до високих стандартів і забезпечувати наших клієнтів фінансовими рішеннями, в яких вони можуть повністю довіряти.

Унікальні переваги:

  1. Прозорість угод: Ми пишаємося тим, що вказуємо в договорі фактичну суму, яку ви отримуєте, і нараховуємо відсотки тільки за період використання кредиту.

  2. Гнучкий графік платежів: Наша фінансова організація надає можливість повернення коштів за вашим зручним графіком.

  3. Вигідні умови: Ставка від 1,5% на місяць, термін кредитування до 10 років, максимальна сума до 50 млн. грн.

Прості умови отримання кредиту під заставу нерухомості:

  • Сума кредиту: від 30 000 до 50 000 000 грн.
  • Кредитна історія: не має значення.
  • Ставка за кредитом: фіксована від 1,5% на місяць.
  • Термін кредитування: від 61 дня до 10 років.
  • Без комісії: за оформлення кредиту.
  • Без довідки про доходи.
  • Доступно в Києві та Харкові, з урахуванням областей.

ТОВ «Діамант +»: Разом до успіху

Ми прагнемо взаємовигідної співпраці з клієнтами для досягнення спільного позитивного фінансового результату. Дізнайтеся, як «Діамант +» може зробити вашу фінансову мрію реальністю. Оформіть кредит під заставу нерухомості просто зараз!

Ваша безпека — наш пріоритет. Наші ліцензії гарантують вам надійність і законність кожної угоди. «Діамант +» — ваш надійний фінансовий партнер.

Контактна інформація:

Головний офіс:

Адреса: Київ, вул. Велика Васильківська 84, офіс 8

Телефон:

+38 068 883 28 82

+38 096 515 55 22

+38 066 515 55 22

Представництво в Харкові:

Адреса: Харків, вул. Римарська, буд. 26, офіс 1

Телефон: +38 050 960 32 22

Сайт компанії

Електронна пошта: info.diamantplus@ukr.net

Джерело: Мінфін
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