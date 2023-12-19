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19 грудня 2023, 10:00

Відкрити рахунок онлайн для ФОП та юридичних осіб можна зручно в Укргазбанку

Банк розширив можливості дистанційного відкриття рахунку для клієнтів малого та середнього бізнесу, тож відтепер ця функція доступна не тільки для ФОП, а й для юридичних осіб.

Укргазбанк:

  • перший з банків в Україні, хто зробив дистанційну ідентифікацію для юридичних осіб;
  • один з 4-х банків, які надають можливість проходження дистанційної ідентифікації для ФОП та юридичних осіб.

Так, нещодавно Укргазбанк дистанційно відкрив рахунок клієнту, який на фронті боронить країну від ворога. Відкрити рахунок вдалося, не дивлячись на складні умови, в яких перебуває клієнт. Маючи ноутбук, мобільний телефон, Starlink, а також паспорт, ІПН та ліхтарик, клієнт пройшов відеоінтерв'ю. Тож в Укргазбанку відкрити дистанційно валютний рахунок для юридичної особи навіть на фронті цілком реально.

  • Завдяки сервісу Дія.Шеринг ви можете поділитися з банком своїми документами без сканування прямо з телефону.
  • Завірити пакет документів для відправки в банк можна будь-яким КЕП. А ФОП для підпису можуть скористатись Дія.Підпис.

Які додаткові переваги отримує клієнт при дистанційному відкритті рахунку?

  • вигідний тариф на банківське обслуговування, спеціальний пакет для ФОП «Підприємець»;
  • безкоштовний онлайн-банкінг ЕКО-БУМ 24/7 для контролю ваших рахунків;
  • віртуальну картку;
  • можливість генерувати КЕП для укладення договорів.

Детальніше про нові можливості та весь процес дистанційного відкриття рахунку за посиланням.

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК». Банківська ліцензія № 123 від 21.07.1993, видана НБУ. Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків № 183.

Джерело: Мінфін
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