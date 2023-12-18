Курс валют на вечір 18 грудня: на міжбанку долар та євро ростуть

До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 17 копійок у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 18 грудня Закриття 18 грудня Зміни долар 37,04/37,06 37,19/37,21 15/15 євро 40,47/40,48 40,64/40,65 17/17

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,15−37,60 грн. Євро купують за 40,48 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,69, євро — 40,85−41,06 грн.

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