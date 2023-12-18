До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 17 копійок у купівлі та у продажу.
18 грудня 2023, 17:34
Курс валют на вечір 18 грудня: на міжбанку долар та євро ростуть
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 18 грудня
|
Закриття 18 грудня
|
Зміни
|
37,04/37,06
|
37,19/37,21
|
15/15
|
40,47/40,48
|
40,64/40,65
|
17/17
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,15−37,60 грн. Євро купують за 40,48 грн, а продають за 41,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,69, євро — 40,85−41,06 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 35 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі