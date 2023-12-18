Єврокомісія оголосила про виділення понад 65 мільйонів євро чотирьом країнам Європейського Союзу, що приймають на своїй території українських біженців. Про це повідомила пресслужба комісії у понеділок 18 грудня.
18 грудня 2023, 19:19
Єврокомісія виділить 65 млн євро на допомогу українським біженцям у чотирьох країнах
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Гроші отримають уряди Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії. Допомога надається для полегшення фінансового навантаження на систему адаптації біженців і забезпечення їм належного рівня підтримки, послуг та допомоги.
Країни можуть використати додаткове фінансування для:
- переходу від надання біженцям «колективного» притулку до індивідуального розселення у приватному секторі;
- надання мовних курсів та соціальних і медичних послуг;
- допомоги біженцям у пошуку роботи.
За даними Єврокомісії, нині на території ЄС перебувають більш ніж 4,1 мільйони українців, які скористалися можливостями тимчасового захисту на території ЄС.
Директива тимчасового захисту була активована вперше в історії ЄС невдовзі після початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, згодом її дія була продовжена до березня 2025 року.
Джерело: Мінфін
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