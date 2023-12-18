Єврокомісія виділить 65 млн євро на допомогу українським біженцям у чотирьох країнах

Єврокомісія оголосила про виділення понад 65 мільйонів євро чотирьом країнам Європейського Союзу, що приймають на своїй території українських біженців. Про це повідомила пресслужба комісії у понеділок 18 грудня.

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Гроші отримають уряди Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії. Допомога надається для полегшення фінансового навантаження на систему адаптації біженців і забезпечення їм належного рівня підтримки, послуг та допомоги.

Країни можуть використати додаткове фінансування для:

переходу від надання біженцям «колективного» притулку до індивідуального розселення у приватному секторі;

надання мовних курсів та соціальних і медичних послуг;

допомоги біженцям у пошуку роботи.

За даними Єврокомісії, нині на території ЄС перебувають більш ніж 4,1 мільйони українців, які скористалися можливостями тимчасового захисту на території ЄС.

Директива тимчасового захисту була активована вперше в історії ЄС невдовзі після початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, згодом її дія була продовжена до березня 2025 року.